ЦСКА объявил о сохранении Майка Джеймса в команде

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил, что Майк Джеймс продолжит выступления за команду. Джеймс примет участие в тренировке «армейцев» 31 января и может отправиться с армейцами на выездной матч Лиги ВТБ с «Зелёна-Гурой».

Сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» (83:89) защитник ЦСКА Майк Джеймс стал зачинщиком инцидента с участием некоторых одноклубников. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который его вырастил. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появилась информация, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком. 27 января пресс-служба «армейцев» подтвердила факт инцидента на официальном сайте.

Ранее инсайдеры сообщали, что игрок всё же останется в команде.