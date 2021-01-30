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ЦСКА объявил о сохранении Майка Джеймса в команде

ЦСКА объявил о сохранении Майка Джеймса в команде
Баскетбол / Евролига 0

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил, что Майк Джеймс продолжит выступления за команду. Джеймс примет участие в тренировке «армейцев» 31 января и может отправиться с армейцами на выездной матч Лиги ВТБ с «Зелёна-Гурой».

Сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» (83:89) защитник ЦСКА Майк Джеймс стал зачинщиком инцидента с участием некоторых одноклубников. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который его вырастил. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появилась информация, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком. 27 января пресс-служба «армейцев» подтвердила факт инцидента на официальном сайте.

Ранее инсайдеры сообщали, что игрок всё же останется в команде.

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