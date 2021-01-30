Майк Джеймс объяснился после инцидента с отстранением в ЦСКА

Защитник ЦСКА Майк Джеймс объяснил ситуацию в команде. Напомним, ранее сообщалось, что Джеймс стал зачинщиком инцидента с участием некоторых одноклубников. В СМИ появилась информация, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком.
Сегодня, 30 января, ЦСКА объявил, что Джеймс останется в команде.
«8 января мой дедушка скончался от рака легких. С этого момента мою личную жизнь стало трясти, многое изменилось. К сожалению, это повлияло на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появилось в средствах массовой информации.
Во-первых, хочу сказать, что это очень личный для меня вопрос. Это не та информация, которую я хотел бы видеть в СМИ. Во-вторых, также хотел бы отметить, что было несколько способов справиться с проблемами, и в этой ситуации я выбрал не лучший для себя или клуба, который я представляю, путь. Поэтому хочу извиниться и сказать, что вызванные внимание к этому вопросу и проблемы — это совсем не то, с чем я бы хотел связывать воспоминания о моем дедушке.
Для нас с ЦСКА это останется внутренним вопросом, мы проработаем его как команда. Буду рад, если люди оставят это в прошлом. Ценю все добрые пожелания моей семье и благодарю вас за заботу», — приводит слова Майка Джеймса официальный сайт ЦСКА.
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