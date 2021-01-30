Президент ЦСКА прокомментировал сохранение Майка Джеймса в команде

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал ситуацию с защитником команды Майком Джеймсом. Напомним, сообщалось, что Джеймс стал участником инцидента с некоторыми одноклубниками. В СМИ появилась информация, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком.
Сегодня, 30 января, ЦСКА объявил, что Джеймс останется в команде.
«У нас были определенные проблемы, но об их содержании не хочу говорить, это наше внутреннее дело. Потребовалось немало времени, чтобы во всем разобраться и выслушать всех. После возвращения из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение. Легкого выхода из сложившегося положения просто не существовало, и мы с тренерским штабом и командой выбрали путь, подразумевающий большой объем совместной работы. Это естественно для спортивной команды высокого уровня. Понятно, что давать оценки можно будет только с течением времени. Но мы едины в этом решении, и мне это очень важно. Надеюсь, всё получится и мы вырастем как команда. Майк остается частью нашего коллектива, движемся дальше вместе», — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.
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