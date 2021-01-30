Джон Уолл сделал выпад в адрес Джеймса Хардена

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл раскритиковал бывшего одноклубника, Джеймса Хардена.



«Команда была не в той ситуации, в которой хотела оказаться. У нас были люди, которые не хотели быть с нами. В таких условиях было сложно играть и находить «химию». Когда Харден ушел, нам удалось стать такой командой, как мы хотели. Игроки, которые хотели быть здесь, остались.



Если мы все будем стремиться к цели, то станем хорошей командой. Каждому есть что доказать. И много тех, кто не считает нас способными играть без Джеймса», — приводит слова Уолла USA Today.



В межсезонье Уолл был обменян из «Вашингтона» в «Хьюстон» на Уэстбрука.

Напомним, Харден был обменян из «Хьюстона» в «Бруклин» в результате масштабной сделки с участием «Кливленд Кавальерс» и «Индианы Пэйсерз».