Джон Уолл сделал выпад в адрес Джеймса Хардена

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл раскритиковал бывшего одноклубника, Джеймса Хардена.
«Команда была не в той ситуации, в которой хотела оказаться. У нас были люди, которые не хотели быть с нами. В таких условиях было сложно играть и находить «химию». Когда Харден ушел, нам удалось стать такой командой, как мы хотели. Игроки, которые хотели быть здесь, остались.
Если мы все будем стремиться к цели, то станем хорошей командой. Каждому есть что доказать. И много тех, кто не считает нас способными играть без Джеймса», — приводит слова Уолла USA Today.
В межсезонье Уолл был обменян из «Вашингтона» в «Хьюстон» на Уэстбрука.
Напомним, Харден был обменян из «Хьюстона» в «Бруклин» в результате масштабной сделки с участием «Кливленд Кавальерс» и «Индианы Пэйсерз».
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