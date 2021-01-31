«Бруклин» подписал чемпиона НБА в составе «Кливленда»
«Бруклин Нетс» согласовал контракт с атакующим защитником Иманом Шампертом, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
30-летний игрок выступал за «Нетс» в прошлом сезоне, набирая 4,2 очка и собирая 2,6 подбора в матче. Шамперт был выбран на драфте-2011 под 17-м номером и провел в НБА девять сезонов. Показатели за карьеру баскетболиста – 7,2 очка, 3,3 подбора и 1,8 передачи за встречу.
В 2016 году Шамперт стал чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом, Кевином Лавом и Кайри Ирвингом, который сейчас выступает за «Нетс». «Бруклин» в январе выменял Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс», отдав 4 игроков ротации. Клуб собирается активно работать на рынке свободных агентов и выкупленных контрактов.
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