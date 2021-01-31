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Леброн Джеймс превзошёл достижение Джей Ар Смита

Леброн Джеймс превзошёл достижение Джей Ар Смита
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл бывшего одноклубника атакующего защитника Джей Ар Смита по количеству трёхочковых попаданий за карьеру и поднялся на 13-е место в истории НБА по этому показателю.

В победном матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс» (96:95) Леброн реализовал 4 трёхочковых из 11 и увеличил свой показатель за карьеру до 1934. 12-ю строчку в списке занимает Джо Джонсон (1978), на 11-й – Дирк Новицки (1982). Оба баскетболиста завершили карьеру, поэтому Джеймс потенциально может обойти их в нынешнем сезоне. Лидерами по точным трёхочковым броскам в истории лиги являются Рэй Аллен (2973), Стефен Карри (2578) и Реджи Миллер (2560).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

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