Елена Левченко, попавшая в тюрьму за критику Лукашенко, определилась с новым клубом

Белорусская баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе».
«Почти два года… Боль, страх, сомнения, разочарования, усталость, предательство, ощущение, что сдаюсь, падения и новых подъемы. Тюрьма, коронавирус — я все это пережила. Это моя правда и моя история, которую я продолжаю писать. Но без этих чувств я не узнала бы, кто такой бог, что такое настоящая вера, что значат любовь, прощение, терпение и благодарность. Что значит встретиться со страхом, когда все двери заперты и ты не можешь сбежать. Когда быть сильной — это единственная возможность.
Когда люди сомневались во мне, я работала еще усерднее. Когда говорили, что я больше не буду играть в баскетбол, я их не слушала. Когда советовали забыть и идти дальше, я прислушивалась к своему сердцу и не теряла веру.
Это было длинное путешествие, но сейчас я здесь. Счастлива стать частью семьи „Панатинакоса“ — клуба с великой историей и сумасшедшей поддержкой. Спасибо, что пригласили меня», — написала Левченко на своей странице в «инстаграме».
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. С 2001 года выступала за сборную, дважды играла в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
Левченко задержали 30 сентября. Спортсменку арестовали за участие в массовом несанкционированном мероприятии. Она провела в Окрестине две недели.
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