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Назван игрок десятилетия в чемпионате Испании

Назван игрок десятилетия в чемпионате Испании
Баскетбол / Прочие турниры 0

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо признан самым ценным игроком десятилетия в чемпионате Испании по баскетболу, сообщает Sportando.

Лучшего баскетболиста десятилетия определяли болельщики. В финале голосования Кампаццо опередил защитника мадридского «Реала» Серхио Льюля.

Кампаццо выступал в составе мадридского клуба с 2014 по 2020 год. В составе «Реала» Капаццо стал трёхкратным чемпионом Испании, выиграл 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка.

В межсезонье-2020 Кампаццо настаивал на переходе в одну из команд НБА несколько месяцев. В итоге «Реал» согласился отпустить своего лидера. За досрочный разрыв соглашения «Реал» получит рекордную в истории клуба неустойку — € 6 млн. Кампаццо покинул мадридский клуб в ноябре 2020 года.

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