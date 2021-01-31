Назван игрок десятилетия в чемпионате Испании
Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо признан самым ценным игроком десятилетия в чемпионате Испании по баскетболу, сообщает Sportando.
Лучшего баскетболиста десятилетия определяли болельщики. В финале голосования Кампаццо опередил защитника мадридского «Реала» Серхио Льюля.
Кампаццо выступал в составе мадридского клуба с 2014 по 2020 год. В составе «Реала» Капаццо стал трёхкратным чемпионом Испании, выиграл 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка.
В межсезонье-2020 Кампаццо настаивал на переходе в одну из команд НБА несколько месяцев. В итоге «Реал» согласился отпустить своего лидера. За досрочный разрыв соглашения «Реал» получит рекордную в истории клуба неустойку — € 6 млн. Кампаццо покинул мадридский клуб в ноябре 2020 года.
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