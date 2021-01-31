«Лейкерс» и ещё три контендера хотят подобрать 5 именитых игроков с рынка выкупа
Сразу несколько команд НБА, претендующих на титул в лиге, рассматривают вариант с приобретением нескольких игроков с рынка выкупа, сообщает The Athletic. Как сообщает источник, эти клубы ищут возможности для усиления.
По информации источника, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс» и «Милуоки Бакс» ожидают любой возможности, чтобы усилить свой состав.
К игрокам, которых могут приобрести эти клубы с рынка выкупа относят Андре Драммонда и Джавэйла Макги из «Кливленд Кавальерс», Деррика Роуза из «Детройт Пистонс», Коди Зеллера из «Шарлотт Хорнетс», а также Отто Портера — младшего из «Чикаго Буллз». Считается, что эти игроки в ближайшее время могут покинуть составы своих клубов.
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