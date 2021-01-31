Клэй Томпсон: невозможность выступать убивает меня ежедневно
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, который продолжает восстанавливаться после разрыва ахилла, признался, что испытывает психологический дискомфорт из-за невозможности выступать. Об этом он рассказал, посетив поединок команды с «Детройт Пистонс».
«Мне приятно вернуться на нашу домашнюю арену. Собираюсь здесь играть. Я медленно восстанавливаюсь, пытаюсь вернуть мобильность. Как бы то ни было, рад быть здесь. Что касается психологического состояния, к сожалению, я не могу играть. Это убивает меня ежедневно. Но я собираюсь выступать много лет, так что не хочу испортить процесс выздоровления», — приводит слова Томпсона Gazzetta.gr.
Напомним, Томпсон полностью пропускает второй сезон кряду.
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
19:22
-
18:59
-
17:17
-
16:58
-
15:57
-
15:46
-
14:49
-
13:08
-
11:55
-
09:50
-
09:31
-
09:20
-
09:16
-
09:10
-
08:23
- 30 января 2021
-
23:10
-
22:07
-
21:59
-
21:56
-
21:42
-
21:01
-
20:02
-
19:18
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
17:34
-
16:41
-
15:50
-
14:18
-
13:52
-
12:30
-
11:18
-
10:36
-
09:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам