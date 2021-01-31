Клэй Томпсон: невозможность выступать убивает меня ежедневно

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, который продолжает восстанавливаться после разрыва ахилла, признался, что испытывает психологический дискомфорт из-за невозможности выступать. Об этом он рассказал, посетив поединок команды с «Детройт Пистонс».

«Мне приятно вернуться на нашу домашнюю арену. Собираюсь здесь играть. Я медленно восстанавливаюсь, пытаюсь вернуть мобильность. Как бы то ни было, рад быть здесь. Что касается психологического состояния, к сожалению, я не могу играть. Это убивает меня ежедневно. Но я собираюсь выступать много лет, так что не хочу испортить процесс выздоровления», — приводит слова Томпсона Gazzetta.gr.

Напомним, Томпсон полностью пропускает второй сезон кряду.