Евгений Пашутин: игра с «Зенитом» была горячая, контактная

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мыслями о поражении команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (85:90), отметив напряжённый характер встречи.

"«Зенит» – агрессивная и опытная команда, мы готовились к их снайперам. В первой четверти дали почувствовать игру Бэрону, он забил два свободных броска и потом начал попадать через руки, недостаточно плотно защищались с ним и с Риверсом. Это дало возможность «Зениту» почувствовать игру. Сегодня не справились с Томасом, он очень эффективно атаковал с высоким процентом и создавал это преимущество хозяев.

Потом мы решили держать его большим центровым, атаковать двойным нападением. Очень много пропустили, особенно в первой четверти – 35 очков. Мы слишком много позволили сопернику, вернулись в игру, отыграли двадцать очков, но не смогли догнать хозяев. Мы должны лучше играть в клатче последние владения, идти на фолы, умнее читать ситуации, когда всего два-три владения решают игру. Мы дважды совершили тяжёлые броски через руки с угла и «Зенит» нас наказал. Игра была горячая, контактная, мы проиграли подбор. У нас добавился Дрю Гордон, с ним мы намного солиднее были в «краске». Идём дальше, готовимся к игре в Еврокубке", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».