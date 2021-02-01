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«Бостон» понёс болезненную потерю в составе

«Бостон» понёс болезненную потерю в составе
Баскетбол / НБА 0

«Бостон Селтикс» понёс ощутимую потерю. Из строя выбыл защитник команды из Массачусетса Маркус Смарт. Баскетболист получил травму в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». Тогда он повредил голеностоп в ходе борьбы за подбор. Маркус не смог самостоятельно покинуть паркет.

Изначально предполагалось, что игрок пропустит 1-2 недели. Но теперь стало известно, что растяжение оказалось более серьёзным. Ожидается, что Смарт появится на паркете через 2-3 недели, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

В нынешнем сезоне Смарт успел принять участие в 17 матчах чемпионата, набирая в них 13,1 очка, собирая 2,8 подбора, совершая 6,1 передачи и 1,8 перехвата за 32,3 минуты.

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