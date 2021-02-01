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Дабл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Бруклин», прервав серию поражений

Дабл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Бруклин», прервав серию поражений
Баскетбол / НБА 0
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс», которая завершилась победой хозяев – 149:146.

Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс разыгрывающий Рассел Уэстбрук, который был близок к трипл-даблу – 41 очко, 10 подборов и 8 передач.

Лучшую результативность в составе «Бруклина» продемонстрировал лёгкий форвард Кевин Дюрант – 37 очков, 7 подборов и 6 передач.

«Вашингтон» прервал свою 4-матчевую серию поражений, а «Бруклин» аналогичную серию из побед.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
149 : 146
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 41, Бил - 37, Вагнер - 17, Смит - 13, Дав. Бертанс - 11, Лопес - 10, Хатимура - 9, Мэтьюз - 7, Авдия - 2, Лень - 2, Бонга, Брайант, Браун, Гилл, Нето, Робинсон, Уинстон
Бруклин Нетс: Дюрант - 37, Харрис - 30, Ирвинг - 26, Грин - 23, Шамет - 11, Джордан - 8, Луваву-Кабарро - 8, Браун - 3, Джонсон, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Пелле, Перри, Харден, Шамперт

В параллельных встречах игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграл «Индиана Пэйсерс» (119:110), «Торонто Рэпторс» благодаря дабл-даблу Паскаля Сиакама (30 очков, 10 подборов и 3 передачи) разобрался с «Орландо Мэджик» (115:102), а 25 очков и 22 подбора Драммонда не помогли «Кливленд Кавальерс» в игре с «Миннесота Тимбервулвз» (104:109).

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
110 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 25, Сабонис - 21, Холидей - 17, Лэмб - 12, Макконнелл - 9, Тёрнер - 9, Макдермотт - 8, Холидэй - 6, Битадзе - 3, Боуэн, ЛеВерт, Леке, Мартин, Самнер, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 27, Симмонс - 21, Коркмаз - 17, Ховард - 11, Карри - 9, Макси - 9, Милтон - 9, Тибулл - 8, Грин - 6, Брэдли - 2, Джо, Пуарье, Рид, Скотт, Такер, Фергюсон, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
115 : 102
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Сиакам - 30, Бембри - 12, Дэвис - 12, Лоури - 12, Ватанабэ - 11, Буше - 9, Ванвлит - 9, Бэйнс - 8, Уотсон - 6, Флинн - 4, Джонсон - 2, Ануноби, Маккоу, Пауэлл, Томас, Харрис
Орландо Мэджик: Энтони - 16, Вучевич - 15, Гордон - 14, Бэйкон - 13, Фурнье - 11, Берч - 8, Эннис - 8, Бамба - 7, Росс - 4, Боун - 3, Кларк - 3, Айзек, Амину, Картер-Уильямс, Мане, Океке, Фульц
НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 23, Эдвардс - 23, Расселл - 19, Ноуэлл - 13, Лейман - 8, Рубио - 8, Вандербилт - 7, Окоги - 5, Макдэниелс - 3, Дэвис, Калвер, Маклафлин, Рид, Таунс, Хагенс, Эрнангомес
Кливленд Кавальерс: Драммонд - 25, Гарлэнд - 17, Секстон - 16, Окоро - 13, Аллен - 10, Осман - 9, Дотсон - 8, Принс - 4, Нэнс - 2, Болден, Деллаведова, Лав, Макги, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
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