Дабл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Бруклин», прервав серию поражений

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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс», которая завершилась победой хозяев – 149:146.

Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс разыгрывающий Рассел Уэстбрук, который был близок к трипл-даблу – 41 очко, 10 подборов и 8 передач.

Лучшую результативность в составе «Бруклина» продемонстрировал лёгкий форвард Кевин Дюрант – 37 очков, 7 подборов и 6 передач.

«Вашингтон» прервал свою 4-матчевую серию поражений, а «Бруклин» аналогичную серию из побед.

В параллельных встречах игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграл «Индиана Пэйсерс» (119:110), «Торонто Рэпторс» благодаря дабл-даблу Паскаля Сиакама (30 очков, 10 подборов и 3 передачи) разобрался с «Орландо Мэджик» (115:102), а 25 очков и 22 подбора Драммонда не помогли «Кливленд Кавальерс» в игре с «Миннесота Тимбервулвз» (104:109).