Леброн Джеймс отреагировал на перемены в ротации «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель резко сократил ротацию с 11-12 до 9 игроков, чтобы восстановить схемы, которые работали в плей-офф в прошлом сезоне. Это решение прокомментировал звёздный форвард команды Леброн Джеймс.
«Профессионалы всегда должны быть наготове, когда называют ваш номер. Мы здесь по одной причине, и только по одной, а именно, чтобы выиграть чемпионат. Вот в чём задумка», — приводит слова Леброна журналист Харрисон Файген на своей странице в «Твиттере».
«Лейкерс» в своём последнем матче на выезде обыграли «Бостон Селтикс» со счётом 96:95. Лучшими на площадке в составе команды из Лос-Анджелеса были Энтони Дэвис (27 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс (21 очко) и Монтрезл Харрелл (16 очков). В составе «Бостона» самыми результативными на паркете стали Джейсон Тейтум (30 очков и 9 подборов), Джейлен Браун (28 очков) и Даниэль Тайс (14 очков).
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