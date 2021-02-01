Энтони Дэвис назвал недооценённого игрока в «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис выразил мнение, что публика не совсем по достоинству оценивает игру его товарища по команде Алекса Карузо.



«Он умный игрок. Не самый высокооплачиваемый, и у него нет больших достижений, поэтому многие люди не замечают Алекса. Но он играет правильно — хорош в обороне и совершает классные яркие броски. Я видел статистику. После игры в «Детройте» мне показали, что в проигранных нами матчах у него был показатель «+46» или что-то в этом роде. Каждый раз, когда вы выпускаете его на паркет, он записывает положительную статистику в графу «плюс-минус», — приводит слова Дэвиса Essentially Sports.



Напомним, Карузо был включён в стартовый состав «Лос-Анджелеса» в ключевой шестой игре финала НБА 2020 года с «Майами Хит» и помог команде завоевать титул. Он также являлся важной частью ротации в течение всего прошлого сезона.