Владимир Гомельский высказался о потенциальном переходе Экпе Юдо и других центровых в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о потенциальном переходе в ЦСКА центрового Экпе Юдо и других кандидатов, в частности отчисленного из «Вашингтон Уизардс» Анджея Пасечника.
«Пасечник явно слаб физически даже для борьбы с лучшими центровыми Евролиги. Эрсан Ильясова мне очень нравится, но он же мощный форвард, склонный к уходу в поле, а в ЦСКА уже есть Фойгтман. Но в НБА есть и другие кандидаты. Другое дело, что все они на контрактах. А Экпе Юдо — работяга, чернорабочий, который возьмёт подбор, подставит грудь под проходящего соперника, подстрахует партнёра, но ничего самостоятельно в атаке не создаст. И следующий вопрос — Итудис требует смены при каждом заслоне. Что будет делать Юдо в поле против маленького и техничного игрока?» — написал Гомельский на своём сайте.
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