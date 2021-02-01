«Химки» сыграют с «Пармой» без пяти ведущих игроков

«Химки» проведут матч Единой лиги ВТБ с «Пармой» в усечённом составе. Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, команде не смогут помочь Алексей Швед, Стефан Йович, Сергей Карасёв, Янис Тимма и Девин Букер.



«Парма» находится на хорошем эмоциональном подъёме, так как только что вернулась из нидерландского «пузыря», где выиграла два матча. Это сбалансированная команда по всем линиям. Мы уже встречались чуть больше месяца назад, и игра получилась результативной: мы забили много трёхочковых, но при этом много пропустили. Сейчас хотелось бы оставить первое и убрать второе, потому что этой команде нельзя давать чувствовать себя хорошо на периметре. В их составе много снайперов, и если дать им возможность разбросаться, то потом возникнут проблемы и соперника можно будет уже не догнать», – приводит слова и. о. главного тренера «Химок» Андрея Мальцева официальный сайт клуба.