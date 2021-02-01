Кевин Лав объявил о помолвке с популярной супермоделью

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав сообщил, что сделал предложение своей девушке Кейт Бок. Соответствующие фотографии он и его избранница оставили на своих страницах в «Инстаграме».
«Что ж, это был лучший сюрприз ко дню рождения, который я когда-либо могла себе представить. Невозможно быть счастливее, чем в момент, когда любимый сделал предложение», — написала под снимками Кейт.
Баскетболиста в комментариях поздравили Леброн Джеймс, Тристан Томпсон и многие другие.
Фото доступно на странице Кевина Лава в «Инстаграме».
Чемпион НБА Лав начал встречаться с Кейт Бок в 2016 году. Они вместе снялись в рекламе линии одежды Banana Republic и влюбились. Долгое время пара поддерживала отношения на расстоянии. Кейт жила в Нью-Йорке, в то время как Кевин выступает в «Кливленде».
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