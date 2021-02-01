Определён MVP января в Евролиге

Форвард турецкого «Фенербахче» Ян Веселы признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги в январе. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Веселы завершил предыдущий месяц с самым высоким рейтингом эффективности среди всех игроков – 23,2. Он помог «Фенербахче» выдать серию из 6 побед. При этом турецкий клуб, начав январь на 13-м месте в Евролиге, на данный момент занимает 8-ю строчку, уступая лидирующей «Барселоне» всего 4 очка.
В среднем в январе Ян набирал 16,0 очка, совершал 5,5 подбора, отдавал 2,8 передачи и делал 1,4 перехвата за игру. За месяц он забил на 38,3% больше, чем в его предыдущих 14 матчах в этом сезоне. Веселы смазал всего 15 из 69 бросков, реализовав 73,6% двухочковых и 100% штрафных.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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