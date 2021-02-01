Матч «Маккаби» — «Химки» в Евролиге отложен

Матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Маккаби» и подмосковными «Химками» отложен, сообщает официальный сайт Евролиги. Встреча должна была состояться 4 февраля в Израиле. Причиной переноса матча стали ограничения, которые ввело правительство страны из-за коронавируса. Из-за этих ограничений, которые касаются международного транспортного сообщения, «Химки» не смогли добраться до Израиля.



Пока неизвестно, когда состоится данная встреча. По правилам Евролиги каждый матч может быть перенесён до трёх раз в связи с пандемией коронавируса.



Ожидается, что новая дата проведения игры будет объявлена в ближайшее время.



«Химки» после 23 туров занимают 18-е место в турнирной таблице Евролиги, «Маккаби» идёт на 12-й позиции.