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Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА от «Зелена Гуры» и объявил о новой кадровой потере

Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА от «Зелена Гуры» и объявил о новой кадровой потере
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение московской команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелёна-Гурой».

«Прежде всего, поздравляю «Зелена Гуру». Матч был равный, все могло закончиться и по-другому. Мы начали мощно — 17:2 — но затем соперник совершил два рывка, которые стоили нам очень дорого. «Зелена Гура» забивала сложные броски в самый нужный для них момент. У всех команд Евролиги сейчас очень сложный график. По ходу матча мы потеряли Джоэла Боломбоя, который получил травму. Но мы продолжаем верить», — приводит слова Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась со счётом 93:90 в пользу «Зелёна-Гуры». Это первая победа «Зелена Гуры» над ЦСКА в истории польского клуба, который по ходу встречи отыграл 15 очков отставания. В следующем матче чемпионата Единой лиги «Зелена Гура» 7 февраля дома сыграет против «Нижнего Новгорода». ЦСКА в этот же день на домашней площадке встретится с эстонским «Калевом».

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