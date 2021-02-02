Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лейкерс» обыграли «Атланту», «Милуоки» разгромил «Портленд»

«Лейкерс» обыграли «Атланту», «Милуоки» разгромил «Портленд»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 107:99.

Лучшими в составе победителей стали Энтони Дэвис (25 очков), Леброн Джеймс (21 очко и 9 передач) и Монтрезл Харрелл (19 очков). У «Атланты» самыми результативными на паркете были Трей Янг (25 очков и 16 передач), Джон Коллинс (22 очка) и Клинт Капела (16 очков и 13 подборов).

В параллельном матче «Милуоки Бакс» дома разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 134:106.

В составе «Бакс» лучшими на площадке были Джру Холидэй (22 очка), Бобби Портис (21 очко) и Яннис Адетокунбо (18 очков). У «Портленда» наиболее заметными в матче были Нассир Литтл (30 очков), Дэмьен Лиллард (17 очков) и Анферни Саймонс (15 очков).

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» (121:129 ОТ), «Кливленд Кавальерс» – «Миннесота Тимбервулвз» (100: 98), «Чикаго Буллз» – «Нью-Йорк Никс» (110:102), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сакраменто Кингз» (109:118), «Оклахома-Сити Тандер» – «Хьюстон Рокетс» (106:136), «Даллас Маверикс» – «Финикс Санз» (108:109), «Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» (102:133).

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
134 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Милуоки Бакс: Холидэй - 22, Портис - 21, Адетокунбо - 18, Миддлтон - 17, Огастин - 13, Форбс - 13, Коннотон - 7, Лопес - 7, Дивинченцо - 6, Уилсон - 5, Нвора - 3, Адетокунбо - 2, Адамс, Дьяките, Крэйг, Меррилл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Литтл - 30, Лиллард - 17, Саймонс - 15, Кантер - 10, Трент-мл. - 8, Энтони - 6, Джайлс - 5, Ковингтон - 5, Худ - 5, Эллеби - 5, Блевинс, Джонс, Коллинс, Макколлум, Нуркич
НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2021, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
99 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Атланта Хоукс: Янг - 25, Коллинс - 22, Капела - 16, Хаертер - 10, Галлинари - 6, Реддиш - 6, Хилл - 6, Рондо - 5, Фернанду - 3, Богданович, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Снелл, Хантер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 25, Джеймс - 21, Харрелл - 19, Шрёдер - 16, Колдуэлл-Поуп - 11, Карузо - 8, Кузма - 5, Марк Газоль - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Маккинни, Моррис, Мэттьюз, Хортон-Такер
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021