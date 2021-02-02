«Лейкерс» обыграли «Атланту», «Милуоки» разгромил «Портленд»

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 107:99.
Лучшими в составе победителей стали Энтони Дэвис (25 очков), Леброн Джеймс (21 очко и 9 передач) и Монтрезл Харрелл (19 очков). У «Атланты» самыми результативными на паркете были Трей Янг (25 очков и 16 передач), Джон Коллинс (22 очка) и Клинт Капела (16 очков и 13 подборов).
В параллельном матче «Милуоки Бакс» дома разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 134:106.
В составе «Бакс» лучшими на площадке были Джру Холидэй (22 очка), Бобби Портис (21 очко) и Яннис Адетокунбо (18 очков). У «Портленда» наиболее заметными в матче были Нассир Литтл (30 очков), Дэмьен Лиллард (17 очков) и Анферни Саймонс (15 очков).
Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» (121:129 ОТ), «Кливленд Кавальерс» – «Миннесота Тимбервулвз» (100: 98), «Чикаго Буллз» – «Нью-Йорк Никс» (110:102), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сакраменто Кингз» (109:118), «Оклахома-Сити Тандер» – «Хьюстон Рокетс» (106:136), «Даллас Маверикс» – «Финикс Санз» (108:109), «Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» (102:133).
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