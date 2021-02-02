«Закрой свой рот, стерва». Матч НБА остановили из-за конфликта Леброна с белой фанаткой

Арбитру матча регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», проходившему на «Стэйт Фарм-Арене», пришлось остановить игру из-за конфликта Леброна Джеймса с болельщиками хозяев, сидевшими в первом ряду.



Инцидент случился за 8 минут до конца матча при счёте 86:78 в пользу «Лейкерс». Позже девушка, которую вывели из зала из-за конфликта, рассказала о случившемся.



«Меня только что вывели из зала за оскорбление Джеймса. Это такой бред, поточу что Леброн сам начал цеплять моего мужа. Послушайте, я расскажу вам, как всё было. Джеймс посмотрел на моего мужа во время игры и что-то сказал ему. Я встала и сказала: «Не разговаривай с моим мужем. Ещё раз заговоришь с моим мужем, я тебя урою». Он сказал: «Закрой свой рот, стерва». Я ответила: «Это ты закрой свой рот, сволочь», – отметила участница инцидента.



«Лейкерс» в итоге обыграли «Атланту» со счётом 107:99.