«Закрой свой рот, стерва». Матч НБА остановили из-за конфликта Леброна с белой фанаткой

Арбитру матча регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», проходившему на «Стэйт Фарм-Арене», пришлось остановить игру из-за конфликта Леброна Джеймса с болельщиками хозяев, сидевшими в первом ряду.
Инцидент случился за 8 минут до конца матча при счёте 86:78 в пользу «Лейкерс». Позже девушка, которую вывели из зала из-за конфликта, рассказала о случившемся.
«Меня только что вывели из зала за оскорбление Джеймса. Это такой бред, поточу что Леброн сам начал цеплять моего мужа. Послушайте, я расскажу вам, как всё было. Джеймс посмотрел на моего мужа во время игры и что-то сказал ему. Я встала и сказала: «Не разговаривай с моим мужем. Ещё раз заговоришь с моим мужем, я тебя урою». Он сказал: «Закрой свой рот, стерва». Я ответила: «Это ты закрой свой рот, сволочь», – отметила участница инцидента.
«Лейкерс» в итоге обыграли «Атланту» со счётом 107:99.
- 2 февраля 2021
-
10:28
-
10:15
-
09:58
-
09:38
-
09:29
-
09:18
-
09:15
-
07:06
-
00:46
- 1 февраля 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:29
-
22:51
-
21:58
-
20:57
-
19:47
-
18:57
-
17:55
-
16:49
-
16:32
-
15:58
-
15:16
-
14:55
-
14:26
-
13:57
-
13:28
-
12:27
-
11:23
-
11:03
-
10:30
-
09:36
-
09:14
-
06:00
-
02:07
-
00:57