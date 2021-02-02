Леброн поиздевался над белой фанаткой, из-за конфликта с которой остановили игру НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оставил язвительный комментарий в социальной сети, после конфликта с белой болельщицей во время гостевого матча регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс».
Болельщица, которую зовут Джулиана Карлос, рассказала, что инцидент начался со словесной перепали между баскетболистом и её мужем. Когда девушка вмешалась, Джеймс назвал её «стервой».
«Карен из первого ряда была безумна», — написал Леброн в «Твиттере», добавив смеющиеся до слёз эмодзи.
Инцидент случился за 8 минут до конца встречи при счёте 86:78 в пользу «Лейкерс», которые в итоге обыграли «Атланту» — 107:99. Лучшими в составе победителей стали Энтони Дэвис (25 очков), Леброн Джеймс (21 очко и 9 передач) и Монтрезл Харрелл (19 очков).
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