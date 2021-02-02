«Голден Стэйт» лишился второго номера драфта из-за травмы
Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен пропустит минимум неделю из-за травмы, которую он получил во время матча регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» (118:91). Об этом сообщает ESPN.
19-летний центровой в воскресенье прошёл МРТ, которая подтвердила растяжение связок левого запястья. Ожидается, что Уайзмен не сможет играть от 7 до 10 дней. Главный тренер Стив Керр отметил, что пока не знает, как отсутствие Джеймса отразится на ротации «Уорриорз».
Уайзмен в нынешнем сезоне в среднем за матч набирал 12,2 очка и совершал 1,3 блок-шота. Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» выбрал его вторым пиком на минувшем драфте НБА. Под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в «Миннесоту Тимбервулвз».
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