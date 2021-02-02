Муж — сторонник Трампа и конфедератов. Идентифицирована семья, которую обругал Леброн

Согласно сообщению Clutch Points, Джулиана Карлос, с которой повздорил во время матча НБА форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, является инстаграм-инфлюенсером из Атланты. В своей ленте она в основном публикует истории о роскошных путешествиях, распаковку дизайнерской одежды и косметических товаров.



Её муж — Крис Карлос, партнёр дистрибьютора вина и спиртных напитков Republic National Distributing Company (RNDC). Он также является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа и конфедератов, о чём высказывался в социальной сети.

Фото доступно на странице Джулианы Карлос в «Инстаграме».

Напомним, арбитру матча регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», проходившему на «Стэйт Фарм-Арене», пришлось остановить игру из-за конфликта Леброна Джеймса с болельщиками хозяев, сидевшими в первом ряду. Ими оказались Джулиана и Крис. В ходе конфликта Леброн назвал девушку «стервой».