Кевин Дюрант дал понять, что пренебрежительно относится к двум звёздам «Голден Стэйт»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант лайкнул комментарий защитника «Детройт Пистонс» Уэйна Эллингтона, который заступился за своего товарища по команде Родни Макгрудера и упрекнул игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона в непрофессиональном поведении.
Напомним, Макгрудер после матча с «Уорриорз» вступил в словесную перепалку с соперниками. Томпсон позже пошутил, что Родни скоро покинет лигу, а Грин задался вопросом, с каких пор защитник «Пистонс» считается тафгаем.
«Думаю, это очень непрофессионально и неправильно критиковать карьеру Родни. Он — один из самых трудолюбивых и скромных парней в этой лиге», – приводятся слова Эллингтона в посте, который лайкнул Дюрант.
Кевин был одноклубником Грина и Томпсона и завоевал с ними два чемпионских титула.
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