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Сборная России узнала соперников по ОИ, с которыми встретится в случае преодоления отбора

В Швейцарии состоялась жеребьёвка олимпийского турнира у мужчин и женщин.

Сборная России встретится с командами Нигерии и Австралии, если станет победителем отборочного турнира в Сплите. Четвёртой командой группы станет победитель квалификации в Белграде.

Составы группы квалифиции. Белград (Сербия)



Группа A. Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия.



Группа B. Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.



Сплит (Хорватия)



Группа A. Германия, Россия, Мексика.



Группа B. Тунис, Хорватия, Бразилия.

В этих группах команды сыграют в один круг. По две лучшие сборные из каждой тройки выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче за олимпийскую путёвку. Напрямую на Олимпиаду-2021 вышли сборные Японии, Испании, Аргентины, Франции, Австралии, США, Нигерии и Ирана.

Полный список групп в мужских и женских баскетбольных турнирах на Олимпиаде в Токио доступен в официальном «твиттере».