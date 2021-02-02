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«Только не в первый день месяца чёрной истории». Игроки НБА — о ссоре Леброна с фанаткой

«Только не в первый день месяца чёрной истории». Игроки НБА — о ссоре Леброна с фанаткой
Баскетбол / НБА 0
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Баскетболисты НБА отреагировали на троллинг Леброна Джеймса в адрес болельщицы Джулианы Карлос, с которой он повздорил на матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс».

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» назвал девушку «Карен из первого ряда». Имя Карен в США часто употребляется для обозначения женщин со светлыми волосами, которые решают проблемы скандалами и требуют повышенного внимания, а также тех, кто с подозрением относится к людям других национальностей, вероисповедания, расы.

Пост Леброна в «Твиттере» оценили одноклубники Алекс Карузо и Куинн Кук, а также Монтрезл Харрелл, Джаред Дадли, Айзея Томас, Джа Морант.

Центровой Майлз Тёрнер опубликовал в соцсети рассказ самой Джулианы о конфликте с Леброном и написал: «Нет, это так смешно. Только не в первый день месяца чёрной истории».

Напомним, арбитру матча регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», проходившему на «Стэйт Фарм-Арене», пришлось остановить игру из-за конфликта Леброна Джеймса с болельщиками хозяев, сидевшими в первом ряду. Ими оказались Джулиана и её муж Крис. В ходе конфликта Леброн назвал девушку «стервой».

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