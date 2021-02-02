«Голден Стэйт», «Бруклин» и ещё 7 франшиз НБА претендуют на обмен Редика и Лонзо Болла
Руководство «Нью-Орлеан» контактирует сразу с несколькими клубами НБА по поводу обмена разыгрывающего защитника Лонзо Болла и атакующего защитника Джей Джей Редика, сообщает на своей странице в «Твиттере» Брэндон Робинсон.
Так, в переговоры с луизианцами вступили «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Бостон Селтикс», «Финикс Санз», «Орландо Мэджик» «Сакрамено Кингз», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Кроме того ранее сообщалось, что в услугах ветерана лиги Редика также заинтересованы в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, Лонзо Болл и Джей Джей Редик доступны для обмена. Болл — второй номер драфта 2017 года. Профессиональную карьеру он начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего был выменян в «Пеликанс».
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