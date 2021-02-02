НБА определила время и дату проведения Матча звёзд
НБА и профсоюз игроков лиги достигли принципиальной договорённости по проведению Матча всех звёзд 2021 года на арене State Farm Arena в Атланте 7 марта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Всё мероприятие в этом году должно уложиться в один день вместо традиционного звёздного уик-энда, как в прошлые годы. В рамках All-Star Game состоится встреча сборных Восточной и Западной конференций, а также конкурсы. До пандемии коронавируса Матч всех звёзд сезона-2020/2021 должен был пройти в Индианаполисе, но от этой идеи отказались и отдали городу право провести мероприятие в 2024 году. Изначально ожидалось, что лига откажется от проведения Матча звёзд в 2021 году в связи с пандемией.
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
19:07
-
19:01
-
18:50
-
17:44
-
16:59
-
15:55
-
15:20
-
15:06
-
15:05
-
14:33
-
13:27
-
13:18
-
12:48
-
11:40
-
10:28
-
10:15
-
09:58
-
09:38
-
09:29
-
09:18
-
09:15
-
07:06
-
00:46
- 1 февраля 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:29
-
22:51
-
21:58
-
20:57
-
19:47
-
18:57
-
17:55
-
16:49
-
16:32
-
15:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам