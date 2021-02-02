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НБА определила время и дату проведения Матча звёзд

НБА определила время и дату проведения Матча звёзд
Баскетбол / НБА 0

НБА и профсоюз игроков лиги достигли принципиальной договорённости по проведению Матча всех звёзд 2021 года на арене State Farm Arena в Атланте 7 марта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Всё мероприятие в этом году должно уложиться в один день вместо традиционного звёздного уик-энда, как в прошлые годы. В рамках All-Star Game состоится встреча сборных Восточной и Западной конференций, а также конкурсы. До пандемии коронавируса Матч всех звёзд сезона-2020/2021 должен был пройти в Индианаполисе, но от этой идеи отказались и отдали городу право провести мероприятие в 2024 году. Изначально ожидалось, что лига откажется от проведения Матча звёзд в 2021 году в связи с пандемией.

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