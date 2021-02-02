Брэдли Бил прояснил позицию по выступлениям за «Вашингтон»

Лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил не намерен покидать команду, сообщает The Athletic. Баскетболист не просил руководство клуба об обмене, Бил и дальше хочет защищать цвета команды из столицы США.

Наряду с Расселлом Уэстбруком Бил является главной звездой команды. Нынешний сезон у него пока лучший в карьере. После четверти матчей регулярного чемпионата Брэдли является лучшим скорером сезона. В чемпионате принял участие в 15 матчах, набирая в них 34,9 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 4,7 передачи.

При этом, невзирая на яркую игру лидера, «Вашингтон Уизардс» является одной из худших команд во всей лиге. На данный момент в активе команды лишь 4 победы. «Уизардс» занимают последнее место в таблице.