«Оклахома» потеряла Джорджа Хилла
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Джордж Хилл пропустит как минимум месяц после операции на большом пальце правой руки, сообщает Hoops Rumors.
Главный тренер «Оклахома-Сити» Марк Дэйнолт на прошлой неделе сообщил журналистам, что Хилл получил травму большого пальца, но рентгеновские снимки были отрицательными и не выявили перелома. Хилл не выходил на площадку с 24 января, его место в стартовом составе занял Тео Маледон.
Хилл, который был приобретен «Тандер» в результате четырехсторонней сделки в ноябре, принял участие в 14 матчах этого сезона, набирая в среднем 11,8 очка и 3,1 передачи. «Оклахома-Сити» с результатом 8-11 находится на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции НБА.
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