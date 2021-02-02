«Оклахома» потеряла Джорджа Хилла

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Джордж Хилл пропустит как минимум месяц после операции на большом пальце правой руки, сообщает Hoops Rumors.



Главный тренер «Оклахома-Сити» Марк Дэйнолт на прошлой неделе сообщил журналистам, что Хилл получил травму большого пальца, но рентгеновские снимки были отрицательными и не выявили перелома. Хилл не выходил на площадку с 24 января, его место в стартовом составе занял Тео Маледон.



Хилл, который был приобретен «Тандер» в результате четырехсторонней сделки в ноябре, принял участие в 14 матчах этого сезона, набирая в среднем 11,8 очка и 3,1 передачи. «Оклахома-Сити» с результатом 8-11 находится на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции НБА.