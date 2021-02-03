«Бруклин» обыграл «Клипперс», у Хардена трипл-дабл

В очередном матче чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:120.

Лучшими в составе победителей на площадке были Кайри Ирвинг (39 очков), Кевин Дюрант (28 очков и 9 подборов) и оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (23 очка, 11 подборов и 14 передач). У «Клипперс» наиболее результативными в игре были Кавай Леонард (33 очка), Пол Джордж (26 очков) и Николя Батюм (21 очко).

В НБА прошли ещё три матча: «Орландо Мэджик» – «Торонто Рэпторс» (108:123), «Индиана Пэйсерс» – «Мемфис Гриззлиз» (134:116), «Вашингтон Уизардс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:132).

Также в рамках игрового дня встречаются «Юта Джаз» – «Детройт Пистонс» и «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс».