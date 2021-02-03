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«Бруклин» обыграл «Клипперс», у Хардена трипл-дабл

«Бруклин» обыграл «Клипперс», у Хардена трипл-дабл
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:120.

Лучшими в составе победителей на площадке были Кайри Ирвинг (39 очков), Кевин Дюрант (28 очков и 9 подборов) и оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (23 очка, 11 подборов и 14 передач). У «Клипперс» наиболее результативными в игре были Кавай Леонард (33 очка), Пол Джордж (26 очков) и Николя Батюм (21 очко).

В НБА прошли ещё три матча: «Орландо Мэджик» – «Торонто Рэпторс» (108:123), «Индиана Пэйсерс» – «Мемфис Гриззлиз» (134:116), «Вашингтон Уизардс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:132).

Также в рамках игрового дня встречаются «Юта Джаз» – «Детройт Пистонс» и «Голден Стэйт Уорриорз» – «Бостон Селтикс».

НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 120
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Ирвинг - 39, Дюрант - 28, Харден - 23, Харрис - 13, Грин - 7, Джордан - 7, Шамет - 4, Луваву-Кабарро - 3, Браун, Джонсон, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Пелле, Перри, Шамперт
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Джордж - 26, Батюм - 21, Моррис - 16, Джексон - 9, Ибака - 9, Л. Уильямс - 4, Зубац - 2, Беверли, Кабенгеле, Кеннард, Коффи, Мэнн, Отуру, Паттерсон, Скрабб
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