Дабл-дабл Карри с 38 очками не помог «Голден Стэйт» обыграть «Бостон»
В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 111:107.
Лучшими в составе «Селтикс» на площадке были Джейсон Тейтум (27 очков и 9 подборов), Кемба Уокер (19 очков) и Джейлен Браун (18 очков и 10 подборов).
У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (38 очков и 11 подборов), Эндрю Уиггинс (15 очков) и Келли Убре (12 очков).
Также в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей: «Юта Джаз» – «Детройт Пистонс» (117:105), «Бруклин Нетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (124:120), «Орландо Мэджик» – «Торонто Рэпторс» (108:123), «Индиана Пэйсерс» – «Мемфис Гриззлиз» (134:116), «Вашингтон Уизардс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:132).
НБА - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Тоскано-Андерсон - 16, Уиггинс - 15, Убре - 12, Бэйзмор - 10, Пэскелл - 5, Луни - 4, Уонамэйкер - 3, Грин - 2, Ли - 2, Крисс, Манньон, Мюлдер, Пул, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Уокер - 19, Браун - 18, Уильямс - 15, Томпсон - 13, Тиг - 9, Тайс - 8, Грин - 2, Лэнгфорд, Несмит, Оджелей, Притчард, Смарт, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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