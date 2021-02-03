Дабл-дабл Карри с 38 очками не помог «Голден Стэйт» обыграть «Бостон»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 111:107.

Лучшими в составе «Селтикс» на площадке были Джейсон Тейтум (27 очков и 9 подборов), Кемба Уокер (19 очков) и Джейлен Браун (18 очков и 10 подборов).

У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (38 очков и 11 подборов), Эндрю Уиггинс (15 очков) и Келли Убре (12 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей: «Юта Джаз» – «Детройт Пистонс» (117:105), «Бруклин Нетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (124:120), «Орландо Мэджик» – «Торонто Рэпторс» (108:123), «Индиана Пэйсерс» – «Мемфис Гриззлиз» (134:116), «Вашингтон Уизардс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:132).