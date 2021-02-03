НБА приняла решение по болельщикам, из-за конфликта которых с Леброном остановили матч
Четыре болельщика «Атланты Хоукс», которых вывели из зала во время матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за конфликта с Леброном Джеймсом, избежали запрета на вход на стадион и смогут посещать игры, сообщает обозреватель ESPN Дейв Макменамин на своей странице в «Твиттере».
По окончании матча Джеймс сказал, что болельщиков не стоило выводить из зала, и добавил, что рад возвращению зрителей на трибуны. «Мне не хватает этого взаимодействия», – сказал баскетболист «Лейкерс». Одними из главных участником инцидента стали бизнесмен из «Атланты» Крис Карлос и его жена популярный блогер и инстаграм-модель Джулиана. Карлос является сторонником экс-президента США Дональда Трампа, против которого часто выступает Джеймс.
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