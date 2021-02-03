Модель Джулиана Карлос объяснилась за своё поведение в инциденте с Леброном Джеймсом

Модель и блогер Джулиана Карлос опубликовала пост на своей странице в «Инстаграме», в котором извинилась за инцидент во время матча регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Карлос была одной из четырёх болельщиков, которых вывели с первого ряда из-за конфликта с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом. Лига решила не запрещать Джулиане, её мужу Крису и другим изгнанным из зала фанатам посещать игры в будущем.
«Сказать, что во время вчерашней игры ситуация резко обострилась, значит ничего не сказать, и я хочу извиниться за то, что потеряла самообладание и в запале сняла маску. Мой муж – большой поклонник спорта, мы эмоциональные люди, и давайте будем честными, спорт не был бы спортом без трэш-токинга. То, что должно было быть быстрым обменом уколами между двумя взрослыми людьми, вышло из-под контроля, и сработал мой естественный инстинкт встать на защиту любимого человека. Встала ли я в позу защиты, когда это произошло? Да. Использовала ли я ненормативную лексику, когда могла повести себя более достойно? Да. И за всё это я несу полную ответственность», – написала Джулиана.
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