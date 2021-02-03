Мейерс Леонард выбыл из строя до конца сезона

Центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард больше не сможет помочь своей команде в сезоне-2020/2021, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере». Игроку предстоит перенести операцию на плече, после которой он будет долгое время восстанавливаться.

Леонард провёл только три матча за «Майами» в этом году, в которых в среднем набирал 3,3 очка и совершал 2,3 подбора. Он не выходил на площадку с 9 января.

У «Хит» есть опция, продлевать ли его контракт на следующий сезон. Леонарду полагается $ 10,2 млн. Ожидается, что «Майами» будет претендовать на исключение травмированного игрока, оно составит примерно половину от зарплаты Мейерса.



Подопечные Эрика Споэльстры занимают 13-е место в Восточной конференции. Финалисты прошлого сезона выиграли лишь 7 матчей и потерпели 13 поражений.