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Фред Ванвлит установил впечатляющий рекорд НБА

Фред Ванвлит установил впечатляющий рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит в гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (123:108) набрал 54 очка, что позволило ему установить сразу два впечатляющих рекорда.

Во-первых, он обновил рекорд клуба по количеству очков в одном матче. Ванвлит стал четвёртым баскетболистом в истории «Рэпторс», набравшим 50+ баллов за одну игру. Ранее это удавалось Демару Дерозану (52), Винсу Картеру (51) и Терренсу Россу (51). Также он стал первым игроком «Торонто», набравшим 50+ очков в гостевой встрече.

Кроме того, Фред установил рекорд НБА по количеству очков, набранных незадрафтованным игроком в одном матче.

Во встрече с «Мэджик» Ванвлит реализовал 17 из 23 бросков с игры, 11 из 14 трёхочковых, 9 из 9 штрафных.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте НБА.

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