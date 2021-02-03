Стефен Карри покорил гроссмейстерскую отметку, «Голден Стэйт» остался без двух центровых

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал вторым игроком в истории франшизы, преодолевшим отметку в 17 000 очков за карьеру. В матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (107:111) Карри набрал 38 очков, доведя карьерный показатель до 17 011 очков. Средняя результативность результативность составляет 23,6 очка за матч. Лидером в истории «Уорриорз» по набранным очкам за карьеру является Уилт Чемберлен, на счету которого 17 783 очка. Легендарный центровой набирал 41,5 очка в среднем за матч. Карри может побить его рекорд уже в этом сезоне.
Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни получил растяжение связок левого голеностопного сустава во время первой половины матча с «Бостонои» (107:111). Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что Луни, вероятно, пропустит следующие пару игр. Таким образом, «Голден Стэйт» потерял обоих центровых накануне выезда к «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Ранее с травмой запястья выбыл из строя новичок «Уорриорз» Джеймс Уайзмен. Он пропустит 7-10 дней.
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