Расселл Уэстбрук обновил исторический антирекорд НБА

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук набрал 17 очков, 12 подбор и 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда уступила со счётом 121:132. Как сообщается в «Твиттере» ESPN Stats, тем самым баскетболист обновил исторический антирекорд лиги.



Команда Уэстбрука проигрывала в семи встречах подряд, когда у Расселла был трипл-дабл. Эта антирекордная серия теперь на 2 матча больше, чем у любого другого игрока в истории НБА.



Самым результативным в составе «Уизардс» в матче с «Портлендом» стал защитник Брэдли Бил. На его счету 37 очков, 2 подбора и 4 передачи. Ещё 24 балла в копилку команды принёс Руи Хатимура. У «Портленда» лучшую результативность показал разыгрывающий Дэмьен Лиллард. В его активе 32 очка, 2 подбора и 8 передач.