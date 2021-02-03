Расселл Уэстбрук обновил исторический антирекорд НБА

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук набрал 17 очков, 12 подбор и 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда уступила со счётом 121:132. Как сообщается в «Твиттере» ESPN Stats, тем самым баскетболист обновил исторический антирекорд лиги.
Команда Уэстбрука проигрывала в семи встречах подряд, когда у Расселла был трипл-дабл. Эта антирекордная серия теперь на 2 матча больше, чем у любого другого игрока в истории НБА.
Самым результативным в составе «Уизардс» в матче с «Портлендом» стал защитник Брэдли Бил. На его счету 37 очков, 2 подбора и 4 передачи. Ещё 24 балла в копилку команды принёс Руи Хатимура. У «Портленда» лучшую результативность показал разыгрывающий Дэмьен Лиллард. В его активе 32 очка, 2 подбора и 8 передач.
- 3 февраля 2021
-
10:45
-
10:33
-
10:27
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:19
-
08:53
-
07:10
-
00:36
-
00:14
- 2 февраля 2021
-
23:31
-
23:02
-
22:08
-
22:02
-
20:02
-
19:07
-
19:01
-
18:50
-
17:44
-
16:59
-
15:55
-
15:20
-
15:06
-
15:05
-
14:33
-
13:27
-
13:18
-
12:48
-
11:40
-
10:28
-
10:15
-
09:58
-
09:38
-
09:29