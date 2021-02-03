Экс-сотрудник обвинил «Бруклин» в расизме

Бывший сотрудник «Бруклин Нетс» разместил в открытом доступе обращение, в котором пожаловался, что он его коллега были уволены из клуба по расовым причинам.
«Для всех, кому небезразлично. Это послание было написано с намерением пролить свет на несправедливость и неприемлемую практику, продемонстрированную «Нетс» в последние месяцы. У нас с коллегой есть основания полагать, что мы были уволены по расовым причинам, в том числе за поддержку движения Black Lives Matter.
Было много несоответствий относительно нашего увольнения, а также довольно грубого обращения со стороны франшизы. Нас не уведомили о прекращении сотрудничества, критиковали и клеймили «ленивыми». При этом в коллективе мы находились с 2012 и 2014 года соответственно, и никогда не получали ничего, кроме комплиментов за нашу работу. Мы хотим сделать эту информацию общедоступной, чтобы другим сотрудникам не пришлось проходить через это», — говорится в заявлении, опубликованном на странице 0gwuan в «Инстаграме».
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