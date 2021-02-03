Андрей Мальцев: Антон Понкрашов однозначно усилит «Химки»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поприветствовал в команде разыгрывающего Антона Понкрашова, с которым подмосковный клуб подписал контракт до конца сезон-2020/2021.
«Учитывая все наши проблемы с травмами, мы решили подписать Антона Понкрашова, который однозначно усилит нашу команду. Это взрослый опытный игрок, который знает, зачем пришёл в «Химки». Он знает стиль нашей игры и стиль работы. Антон — большой профессионал, он добавит нам агрессии на площадке, а также послужит наставником для молодых ребят, которых мы постоянно подключаем к основной команде», — цитирует Мальцева сайт «Химок».
За «Химки» Понкрашов выступал с 2007 по 2009 год. Его предыдущим клубом был санкт-петербургский «Зенит». Нынешний сезон разыгрывающий начал в статусе свободного агента.
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