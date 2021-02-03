Василий Карасев — о Майке Джеймсе в ЦСКА: есть конфликты, которые могут развалить команду

Бывший главный тренер «Зенита» Василий Карасёв, ныне занимающий пост тренера в женском «Динамо» (Курск), выразил мнение о конфликте ЦСКА и разыгрывающего Майка Джеймса.
«В ЦСКА есть лидер, который хочет к себе более пристального внимания. Каждый тренер выбирает свою стратегию, свою политику. Каждый клуб выбирает. Понятно, что на Джеймсе очень многое строится. И последняя игра была показательная в этом плане, когда ЦСКА в последней четверти забил всего 6 очков. Но я не думаю, что ЦСКА — тот клуб, который не смог бы найти резервы без Джеймса и выступить так же достойно.
Сейчас, как это ни обидно, роль тренера пытаются задвинуть на второй план. Раньше таких ситуаций просто априори не могло быть. Это пошло с НБА, где Леброн Джеймс может набирать команду, решать за тренеров. Помним историю с Блаттом. И это переходит сюда. Надо понимать: есть какие-то конфликты и вещи, которые можно пропустить, а есть такие, которые нельзя. Они просто развалят команду изнутри», — приводит слова Карасёва тележурнал «Вид Сверху».
Джеймс был отстранён от матчей и тренировок из-за конфликта, произошедшего в раздевалке «армейцев» после матча с «Фенербахче» 22 января. 30 января руководство клуба официально подтвердило, что разыгрывающий остаётся в ЦСКА.
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