УНИКС разгромил «Морнар» и вышел в плей-офф Еврокубка

В Казани завершился матч четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором местный УНИКС принимал «Морнар».



Хозяева удачно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 27:17. Во второй десятиминутке казанцам удалось увеличить преимущсевто — к большому перерыву они вели с преимуществом в 20 очков — 51:31. Третья четверть также осталась за подопечными Димитриса Прифтиса, что превратило заключительный игровой отрезок в формальность. В четвёртой десятиминутке «Морнару» удалось отыграть только одно очко. Итоговый счёт встречи — 86:61 в пользу УНИКСа.



Лучшим в составе победителей стал Айзея Кэнан, набравший 14 очков. У «Морнара» 12 очков на счету Джонни Гамильтона.

Эта победа стала для УНИКСа четвёртой подряд на стадии Топ-16 Еврокубка, что гарантировало им выход в плей-офф турнира.