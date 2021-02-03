УНИКС разгромил «Морнар» и вышел в плей-офф Еврокубка

В Казани завершился матч четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором местный УНИКС принимал «Морнар».
Хозяева удачно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 27:17. Во второй десятиминутке казанцам удалось увеличить преимущсевто — к большому перерыву они вели с преимуществом в 20 очков — 51:31. Третья четверть также осталась за подопечными Димитриса Прифтиса, что превратило заключительный игровой отрезок в формальность. В четвёртой десятиминутке «Морнару» удалось отыграть только одно очко. Итоговый счёт встречи — 86:61 в пользу УНИКСа.
Лучшим в составе победителей стал Айзея Кэнан, набравший 14 очков. У «Морнара» 12 очков на счету Джонни Гамильтона.
Эта победа стала для УНИКСа четвёртой подряд на стадии Топ-16 Еврокубка, что гарантировало им выход в плей-офф турнира.
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