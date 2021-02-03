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УНИКС разгромил «Морнар» и вышел в плей-офф Еврокубка

УНИКС разгромил «Морнар» и вышел в плей-офф Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0
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В Казани завершился матч четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором местный УНИКС принимал «Морнар».

Хозяева удачно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 27:17. Во второй десятиминутке казанцам удалось увеличить преимущсевто — к большому перерыву они вели с преимуществом в 20 очков — 51:31. Третья четверть также осталась за подопечными Димитриса Прифтиса, что превратило заключительный игровой отрезок в формальность. В четвёртой десятиминутке «Морнару» удалось отыграть только одно очко. Итоговый счёт встречи — 86:61 в пользу УНИКСа.

Лучшим в составе победителей стал Айзея Кэнан, набравший 14 очков. У «Морнара» 12 очков на счету Джонни Гамильтона.

Эта победа стала для УНИКСа четвёртой подряд на стадии Топ-16 Еврокубка, что гарантировало им выход в плей-офф турнира.

Еврокубок. Группа H. 4-й тур
03 февраля 2021, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
86 : 61
Морнар
Бар, Черногория
УНИКС: Канаан - 14, Уайт - 12, Холланд - 11, Браун - 9, Морган - 8, Смит - 8, Уолтерс - 7, Колесников - 6, Узинский - 5, Клименко - 4, Теодор - 2, Жбанов
Морнар: Гордич - 14, Гамильтон - 12, Уайтхед - 11, Смит - 8, Враньеш - 7, Гэбриэл - 7, Шехович - 2, Бьелица, Вуйошевич, Еремич, Лазич, Лукович
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