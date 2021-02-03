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ЦСКА потерял Торнике Шенгелию из-за травмы

ЦСКА потерял Торнике Шенгелию из-за травмы
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия получил травму колена в последней четверти матча Единой лиги ВТБ с «Зелена-Гурой» и не полетел с командой на выезд в Испанию на матч регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией», сообщил клуб на официальном сайте.

Баскетболист прошёл обследование в GMS Clinic, и теперь ему предстоит курс консервативной терапии на базе клуба. Сроки возвращения игрока в строй будут корректироваться по результатам тестирований.

Шенгелия – капитан сборной Грузии. До перехода в ЦСКА прошлым летом он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании-2020 впервые за десять лет. До «Басконии» Шенгелия выступал за «Бруклин» и «Чикаго» в НБА. В общей сложности провёл более 40 матчей за несколько сезонов.

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