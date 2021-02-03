«Валенсия» понесла потерю из-за коронавируса перед матчем с ЦСКА

Форвард «Валенсии» Фернандо Сан-Эметерио сдал положительный результат теста на COVID-19, сообщает Sportando.



37-летний баскетболист был отправлен на самоизоляцию. Он пропустит домашний матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА, который состоится 4 февраля в Испании. Диагноз Сан-Эметерио был подтвержден ещё одним дополнительным тестом. Результаты тестов других игроков «Валенсии» оказались отрицательными.



В нынешнем сезоне Евролиги Сан-Эметерио провёл 20 матчей, в которых набирал в среднем 5,1 очка, собирал 1,4 подбора и отдавал 1,4 передачи за 14 минут на площадке.

Ранее стало известно, что ЦСКА в игре с «Валенсией» не сможет рассчитывать на помощь тяжёлого форварда Торнике Шенгелии, который травмировал колено.