Соперником Ламара Одома в боксёрском поединке станет певец и актёр Аарон Картер

Стал известен соперник двукратного чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламара Одома в его дебютном боксёрском поединке, сообщает TMZ. Соперником Одома станет американский актёр и певец Аарон Картер.
Выставочный бой будет состоять из трёх раундов и пройдёт в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) 12 июня 2021 года.
Картеру 33 года, в то время как Одому — 41 год. Кроме того, у соперников приличная разница в росте — рост баскетболиста составляет 208 сантиметров против 185 у артиста.
Отметим, что в прошлом у Ламара были серьёзные проблемы со здоровьем, связанные с передозировкой наркотиками. В 2017 году он проходил лечение в реабилитационном центре из-за тяжелой зависимости. В 2015 году Одом перенёс множество инсультов и шесть инфарктов.
- 3 февраля 2021
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