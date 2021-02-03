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Соперником Ламара Одома в боксёрском поединке станет певец и актёр Аарон Картер

Соперником Ламара Одома в боксёрском поединке станет певец и актёр Аарон Картер
Баскетбол / НБА 0

Стал известен соперник двукратного чемпиона НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламара Одома в его дебютном боксёрском поединке, сообщает TMZ. Соперником Одома станет американский актёр и певец Аарон Картер.

Выставочный бой будет состоять из трёх раундов и пройдёт в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) 12 июня 2021 года.

Картеру 33 года, в то время как Одому — 41 год. Кроме того, у соперников приличная разница в росте — рост баскетболиста составляет 208 сантиметров против 185 у артиста.

Отметим, что в прошлом у Ламара были серьёзные проблемы со здоровьем, связанные с передозировкой наркотиками. В 2017 году он проходил лечение в реабилитационном центре из-за тяжелой зависимости. В 2015 году Одом перенёс множество инсультов и шесть инфарктов.

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