«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в Топ-16 Еврокубка

В Белграде завершился матч четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Партизан» принимал «Локомотив-Кубань».
Российская команда удачно начала матч и выиграла первую четверть с преимуществом в 2 очка — 24:22. К большому перерыву «железнодорожники» выигрывали со счётом 48:35. В третьей четверти белградцы показали, что намерены бороться до конца и сократили отставание до 4 очков — 56:52. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Партизан», и этого хватило, чтобы одержать победу по итогам матча. Итоговый счёт встречи — 71:69 в пользу «Партизана». Это поражение стало третьим у «Локомотива-Кубань» на стадии второго группового раунда Еврокубка.
Лучшим в составе победителей стал Рашоун Томас, набравший 23 очка. В составе «Локомотива-Кубань» 16 очков набрал Джордан Кроуфорд, дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов оформил Кевин Херви.
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