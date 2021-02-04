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«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в Топ-16 Еврокубка

«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в Топ-16 Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0
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В Белграде завершился матч четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Партизан» принимал «Локомотив-Кубань».

Российская команда удачно начала матч и выиграла первую четверть с преимуществом в 2 очка — 24:22. К большому перерыву «железнодорожники» выигрывали со счётом 48:35. В третьей четверти белградцы показали, что намерены бороться до конца и сократили отставание до 4 очков — 56:52. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Партизан», и этого хватило, чтобы одержать победу по итогам матча. Итоговый счёт встречи — 71:69 в пользу «Партизана». Это поражение стало третьим у «Локомотива-Кубань» на стадии второго группового раунда Еврокубка.

Лучшим в составе победителей стал Рашоун Томас, набравший 23 очка. В составе «Локомотива-Кубань» 16 очков набрал Джордан Кроуфорд, дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов оформил Кевин Херви.

Еврокубок. Группа F. 4-й тур
03 февраля 2021, среда. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
71 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Партизан: Томас - 23, Ярамаз - 11, Perkins - 9, Величкович - 9, Мика - 8, Пейдж - 8, Янкович - 3, Radovanović, Дангубич, Загорац, Мосли, Трифунович
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 16, Херви - 15, Линч - 10, Гордон - 7, Мотовилов - 6, Каммингс - 5, Уильямс-Госс - 5, Калниетис - 2, Кузминскас - 2, Емченко - 1, Ильницкий, Мартюк
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