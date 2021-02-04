«Клипперс» разгромили «Кливленд», «Даллас» прервал серию из шести поражений

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 99:121.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внесли форварды Пол Джордж (36 очков, 4 подбора и 6 передач) и Кавай Леонард (24 очка, 6 подборов и 3 передачи). Лучшая результативность среди игроков «Кливленда» у Коллина Секстона – 27 очков, 1 подбор и 5 передач.

В других встречах игрового дня дабл-даблы Луки Дончича (27 очков, 14 передач, 8 подборов) и Кристапса Порзингиса (24 очка, 11 подборов) принесли «Даллас Маверикс» победу над «Атлантой Хоукс» (122:116) и помогли прервать серию из 6 поражений, 32 очка Брэдли Била помогли «Вашингтон Уизардс» разобраться на выезде с «Майами Хит» (103:102), «Оклахома-Сити Тандер» разгромил «Хьюстон Рокетс» (104:87), «Чикаго Буллз» дома уступил «Нью-Йорк Никс» (103:107), а «Сан-Антонио Спёрс» с небольшим преимуществом обыграл «Миннесоту Тимберлвулвз» (111:108).