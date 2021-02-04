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«Клипперс» разгромили «Кливленд», «Даллас» прервал серию из шести поражений

«Клипперс» разгромили «Кливленд», «Даллас» прервал серию из шести поражений
Баскетбол / НБА 0
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 99:121.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внесли форварды Пол Джордж (36 очков, 4 подбора и 6 передач) и Кавай Леонард (24 очка, 6 подборов и 3 передачи). Лучшая результативность среди игроков «Кливленда» у Коллина Секстона – 27 очков, 1 подбор и 5 передач.

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
99 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Секстон - 27, Гарлэнд - 23, Драммонд - 13, Осман - 9, Аллен - 7, Принс - 7, Стивенс - 7, Уиндлер - 4, Окоро - 2, Болден, Деллаведова, Дотсон, Лав, Макги, Нэнс, Уэйд
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 36, Леонард - 24, Л. Уильямс - 15, Ибака - 14, Зубац - 10, Кеннард - 9, Батюм - 7, Моррис - 3, Мэнн - 3, Беверли, Джексон, Кабенгеле, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб

В других встречах игрового дня дабл-даблы Луки Дончича (27 очков, 14 передач, 8 подборов) и Кристапса Порзингиса (24 очка, 11 подборов) принесли «Даллас Маверикс» победу над «Атлантой Хоукс» (122:116) и помогли прервать серию из 6 поражений, 32 очка Брэдли Била помогли «Вашингтон Уизардс» разобраться на выезде с «Майами Хит» (103:102), «Оклахома-Сити Тандер» разгромил «Хьюстон Рокетс» (104:87), «Чикаго Буллз» дома уступил «Нью-Йорк Никс» (103:107), а «Сан-Антонио Спёрс» с небольшим преимуществом обыграл «Миннесоту Тимберлвулвз» (111:108).

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
116 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Атланта Хоукс: Коллинс - 35, Хаертер - 21, Янг - 21, Галлинари - 19, Капела - 10, Снелл - 8, Реддиш - 2, Богданович, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Рондо, Фернанду, Хантер, Хилл
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Порзингис - 24, Хардуэй-младший - 22, Ричардсон - 14, Финни-Смит - 13, Брансон - 12, Клебер - 8, Коли-Стайн - 2, Бей, Бёрк, Грин, Джонсон, Ивунду, Марьянович, Пауэлл, Терри, Хинтон
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
100 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Хироу - 20, Батлер - 19, Адебайо - 17, Горан Драгич - 10, Робинсон - 9, Олиник - 8, Ачиува - 7, Брэдли - 7, Игуодала - 3, Винсент, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем
Вашингтон Уизардс: Бил - 32, Авдия - 13, Дав. Бертанс - 11, Хатимура - 11, Лень - 10, Браун - 9, Лопес - 9, Мэтьюз - 8, Бонга, Брайант, Вагнер, Гилл, Нето, Робинсон, Смит, Уинстон, Уэстбрук
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
104 : 87
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 19, Базли - 18, Хорфорд - 17, Диалло - 16, Роби - 13, Мускала - 8, Маледон - 6, Джексон - 4, Миллер - 3, Ариза, Браун, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Покушевски, Хилл, Холл
Хьюстон Рокетс: Гордон - 22, Оладипо - 19, Браун - 11, Казинс - 10, Вуд - 8, Тэйт - 6, Джонс - 4, Куруч - 3, Маклемор - 2, Хаус - 2, Мартин, Нваба, Портер, Такер, Томас, Уолл, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
103 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Лавин - 24, Янг - 19, Валентайн - 13, Уайт - 13, Уильямс - 12, Маркканен - 9, Саторански - 6, Гэффорд - 4, Темпл - 3, Арчидиаконоу, Дотсон, Картер, Корнет, Мокока, Портер, Фелисио, Хатчинсон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 27, Пэйтон - 20, Барретт - 17, Баллок - 9, Куикли - 9, Робинсон - 8, Риверс - 5, Топпин - 5, Ноэль - 4, Бёркс - 3, Браздейкис, Гибсон, Нокс, Нтиликина, Пинсон, Смит, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2021, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 108
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Пёлтль - 19, Мюррей - 15, Уайт - 10, Лайлз - 9, Миллз - 8, Васселл - 7, Джонсон - 6, Ойбанкс - 5, Уокер - 2, Бэйтс-Диоп, Гэй, Джонс, Олдридж, Саманич, Уэзерспун
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 29, Расселл - 20, Эдвардс - 14, Лейман - 11, Ноуэлл - 10, Рид - 8, Рубио - 8, Макдэниелс - 3, Окоги - 3, Вандербилт - 2, Дэвис, Калвер, Маклафлин, Таунс, Хагенс, Эрнангомес
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